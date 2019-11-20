أصيب عامل بكسور أثناء محاولته استقلال قطار منوف القاهرة، بعد أن اختل توازنه وسقط ما بين الرصيف والقطار.

وتلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة منوف بورود بلاغ من مستشفى منوف العام باستقبالها "إ. ف. م. ف" 26 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصابًا (اشتباه كسر بالقدم اليسرى - كسور بالفقرات) ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه أحمد 37 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء محاولة شقيقه استقلال القطار رقم 530 (منوف – القاهرة) بمحطة سكة حديد كمشوش- دائرة المركز اختل توازنه وسقط ما بين الرصيف والقطار وحدثت إصابته، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم.