يوجه الرئيس اللبناني ميشال عون، في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الخميس، كلمة تليفزيونية إلى اللبنانيين بمناسبة حلول الذكرى الـ76 لاستقلال البلاد، يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة التي يمر بها لبنان.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.