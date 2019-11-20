النائب العام يبحث مع نظيره السعودي التعاون المشترك

بحث المستشار حماده الصاوي النائب العام مع نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، علاقات البلدين والتعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات وبالأخص الجانب النيابي إضافةً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي كلا الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الصاوي أعرب عن رسوخ علاقات التعاون والتنسيق النيابي بين البلدين، مشيداً بتجربة النيابة العامة السعودية في إدارة أعمالها كافة عبر نظامها الإلكتروني ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالها.

من جانبه، أكد النائب العام السعودي، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين النيابة العامة ونظيرتها، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات القانون الجنائي المختلفة والاستفادة من التجارب الناجحة البينية والاطلاع على الأساليب النيابية الحديثة في هذا الشأن.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصان على تعميق العلاقات الأخوية والمهنية بين الأجهزة في كلا البلدين، مشيراً إلى أن هذا التواصل هو نتيجة العلاقات المميزة التي تربط القيادتين والشعبين.