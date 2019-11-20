بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم، مع رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمسؤول الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، المشروعات القائمة وتعزيز التعاون بما يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والنمو الاقتصادي.

وقالت نائب وزير الزراعة، إنه تم خلال الاجتماع مع رئيس مكتب الإيفاد الإقليمي، الاتفاق على ترتيب زيارة رسمية لمندوبي الدول الأعضاء في الإيفاد إلى مصر قريباً، للاطلاع على المشروعات الزراعية القائمة في مصر والممولة من الإيفاد.

من جانبه، أبدى رئيس منظمة الأغذية والزراعة شو دونيو-خلال الاجتماع مع نائب وزارة الزراعة في روما- اهتمامه وتطلعه لزيارة مصر قريبا، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، ولتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني في مصر، نظرًا لدورها في توفير الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.