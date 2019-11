رشح الناقد محمد عاطف، 21 فيلما من الأعمال الدرامية العربية والعالمية المعروضة ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من المهرجان، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واختار عاطف من المسابقة الرسمية 3 أفلام وهي: Between Heaven and Earth وNova Lithuania وSons of Denmark

أما من خارج المسابقة فاختار 3 أفلام وهي: A Hidden Life وIt Must Be Heaven و About Endlessness

وعن أفلام آفاق السينما العربية فاختار: Haifa Street و For the Cause و Baghdad in My Shadow

ومن أفلام أسبوع النقاد اختار أفلام: Before It’s Too Late و Land of Ashes

وعن أفلام البانوراما فاختار عاطف أفلام: God Exist and Her Name is Betrunya وThe Hypocrites وThe Passion of Anna Magnini

ومن أفلام سينما الغد: Ambiance وSomething is Happening

أما العروض الخاصة فاختار أفلام: Leaving Afghanistan وParis Stalingrad وGuest of Honour

واختار من عروض منتصف الليل: Koko-di Koko-daThe Nest