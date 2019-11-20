رشح الناقد محمد عاطف، 21 فيلما من الأعمال الدرامية العربية والعالمية المعروضة ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من المهرجان، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
واختار عاطف من المسابقة الرسمية 3 أفلام وهي: Between Heaven and Earth وNova Lithuania وSons of Denmark
أما من خارج المسابقة فاختار 3 أفلام وهي: A Hidden Life وIt Must Be Heaven و About Endlessness
وعن أفلام آفاق السينما العربية فاختار: Haifa Street و For the Cause و Baghdad in My Shadow
ومن أفلام أسبوع النقاد اختار أفلام: Before It’s Too Late و Land of Ashes
وعن أفلام البانوراما فاختار عاطف أفلام: God Exist and Her Name is Betrunya وThe Hypocrites وThe Passion of Anna Magnini
ومن أفلام سينما الغد: Ambiance وSomething is Happening
أما العروض الخاصة فاختار أفلام: Leaving Afghanistan وParis Stalingrad وGuest of Honour
واختار من عروض منتصف الليل: Koko-di Koko-daThe Nest