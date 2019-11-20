وصل الفنان يوسف عثمان، حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

يعد عثمان أول الحاضرين للحفل، الذي انطلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.