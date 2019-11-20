حرص أحمد رأفت، المعروف إعلاميًا بـ"مذيع الشارع"، على حضور حفل افتتاح الدورة الواحدة والأربعين، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، والذي ينطلق بعد قليل، داخل دار الأوبرا المصرية.

وتواجد "مذيع الشارع" على "الريد كاربت"، إذ مازح مُصوري ومراسلي القنوات الفضائية المُكلفين بتغطية الحفل، فضلًا عن مُداعبة ضيوف المهرجان.

ويستعد أحمد رأفت لمُحاورة ضيوف "القاهرة السينمائي"، لصناعة تقارير مصورة بشكلٍ ساخر وكوميدي، إذ تُعد هذه المُشاركة، هي الأولى له في المهرجان.

وتنطلق بعد قليل، فعاليات الدورة الواحدة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.