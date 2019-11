View this post on Instagram

انتظرونا وتغطيه خاصه من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدوره ٤١ Makeup by @miriamyoussrymakeup Hair by @shadilahoud Jewelry by @iramjewelery Management by @ahmedyassinweddingplanner