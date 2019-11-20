وصلت الراقصة دينا، والفنانة هنا شيحة، إلى حفل افتتاح الدورة الـ 41، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي ينطلق، بعد قليل، داخل دار الأوبرا المصرية.

وبدأ توافد عدد من النجوم على "الريد كاربت"، منهم أحمد مجدي، ويوسف عثمان، وأمير المصري، فضلًا عن محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.