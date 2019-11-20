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جامعة الفيوم توقع بروتوكول تعاون مع نقابة الإعلاميين

جامعة الفيوم توقع بروتوكول تعاون مع نقابة الإعلاميين

"أوشن فايكنج" تنقذ 30 شخصا من قارب في البحر المتوسط

"أوشن فايكنج" تنقذ 30 شخصا من قارب في البحر المتوسط

وصول سفير المكسيك بالقاهرة إلى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وصول سفير المكسيك بالقاهرة إلى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

دينا: السينما تصنع تاريخ للفنانين.. وأحضر لمسلسل صعيدي

دينا: السينما تصنع تاريخ للفنانين.. وأحضر لمسلسل صعيدي

"تعليم القاهرة" تكرم الحاصلة على لقب المشرف المتميز عربيا

"تعليم القاهرة" تكرم الحاصلة على لقب المشرف المتميز عربيا

"الشؤون الخارجية": إعلان واشنطن حول المستوطنات استفزاز للمشاعر العربية

"الشؤون الخارجية": إعلان واشنطن حول المستوطنات استفزاز للمشاعر العربية

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"المدرس افتكره بيهزر".. وفاة طالب أثناء الحصة في مدرسة بالقناطر

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صعيدي أكل ساندويتش طوله 80 سم ووزنه 3 كيلو فى نص ساعة

مخبز إلكتروني: "يا أهل الفيس بوك.. العيش وصل"

مخبز إلكتروني: "يا أهل الفيس بوك.. العيش وصل"

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الحصة انتهت لموا الكراريس.. مدرس يموت أثناء الشرح وهزار طالب قلب بجد

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