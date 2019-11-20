دينا: السينما تصنع تاريخ للفنانين.. وأحضر لمسلسل صعيدي

أعربت الفنانة دينا عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، حيث ذكرت أن كل ما يكون في هذا المهرجان لها متعة خاصة، موضحة أنها ترى الفن المسرحي عظيم جدًا، وكذلك السينما لها خصوصية بالنسبة لها كون السينما هي من تصنع تاريخ الفنان.

وأضافت "دينا"، على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الفن المسرحي به صعوبة حيث يجسد الفنان نفس الشيء لمدة طويلة، وهذا يأخذ مجهود ووقت.

وعن الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، قالت: "الله يرحمه أنا كنت بشوفه على المستوى الإنساني جميل جدا، طول عمره بني آدم كويس ومحترم، هنفتقده جدًا".

وعن أعمالها المقبلة، ذكرت أنها تُحضر في الوقت الحالي لمسلسل صعيدي، حيث ذكرت أنها لم تُمثل صعيدي قبل ذلك ولأول مرة ستظهر في دور السيدة الصعيدية في المسلسل المقبل، "يارب الدور يطلع مناسب"، على حد قولها.