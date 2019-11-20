تقدم "الوطن" بثا مباشرا لفعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ41، المقام بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي العديد من نجوم العالم على أعمالهم السينمائية المميزة، ويتم تنظيمه كل عام بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".