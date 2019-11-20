وصل إلى العاصمة اللبنانية "بيروت"، مساء اليوم، الدكتور ياسر علوي سفير مصر الجديد لدى لبنان، إيذانا بتوليه مهام عمله، وكان في استقبال السفير ياسر علوي لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" الدبلوماسي بوزارة الخارجية اللبنانية خالد حماده، ولفيف من السفراء العرب والقائمين بأعمال سفارات الدول العربية لدى لبنان، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

وجاء في مقدمة السفراء العرب الذين كانوا في استقبال السفير المصري الجديد بصالون الشرف بمطار بيروت، سفراء الإمارات والكويت وسلطنة عُمان وتونس والأردن والسودان والمغرب والجزائر واليمن وفلسطين.