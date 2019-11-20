علمت "الوطن" أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي قررت تأجيل حفل "After Party" إلى الغد، وذلك بسبب طول مدة فيلم الافتتاح "الأيرلندي" الذى يقوم ببطولته كل من روبرتو دي نيرو وآل باتشينو.

يذكر أن حفل الافتتاح بدأ قبل ساعة، بحضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين وشريف عرفة.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".