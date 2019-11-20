قالت الفنانة نور، إن أهمية المهرجانات تكمن في مشاهدة الأفلام الجديدة والاحتكاك بخبرات مختلفة.

وأضافت خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي بثته "dmc"، أنهى تسعى لمشاهدة هذه الأفلام لأنه من المحتمل ألا تكون هناك فرصة لمشاهدتها مرة أخرى، "المهرجانات بتديك فرصة تشوف ممثلين ومنتجين وصحفيين من مختلف دول العالم".

وعن الفيلم الذي ترغب في مشاهدته، أوضحت أنها ترغب في مشاهدة فيلم "احكيلي" إخراج مريان خوري، مشيرة أن الفيلم يتم التحضير له منذ فترة كبيرة.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي العديد من نجوم العالم على أعمالهم السينمائية المميزة، ويتم تنظيمه كل عام بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".