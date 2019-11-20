«فطيرة العجوة كلها فيتامينات»، رسالة حرص مدير عام إدارة الفشن التعليمية، محمد رمضان، على توجيهها لتلاميذ المرحلة الابتدائية وأولياء أمورهم، فى محاولة لطمأنتهم بعد نحو أسبوع على إصابة عشرات الأطفال بمدرسة «الجفادون»، التابعة للإدارة، بأعراض تسمم غذائى، بعد تناولهم «فطيرة» التغذية المدرسية.

وشارك «رمضان»، يرافقه وفد من الإدارة التعليمية ومجلس الأمناء وعمدة قرية «الجفادون»، التلاميذ فى تناول الوجبة المدرسية، أمس، مؤكداً أن عملية تصنيع «الفطيرة» ونقلها وتوزيعها على المدارس تجرى فى ظروف آمنة تماماً، وتخضع لمراقبة صحية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظاً على صحة التلاميذ.

مدير الإدارة: لجنة دائمة لتسلم الوجبات والتأكد من صلاحيتها

واعتبر أن الهدف الأساسى من توزيع وجبات التغذية المدرسية على التلاميذ، لما تحتويه من عناصر غذائية ومعادن وفيتامينات يحتاجها الطفل فى هذه المرحلة المبكرة من العمر، مؤكداً أن هناك لجنة دائمة، برئاسة موجه أول بالتربية والتعليم، وتضم مفتش أغذية من وزارة الصحة وممثلاً من وزارة التموين، تتولى تسلم الوجبات وفحصها للتأكد من سلامتها قبل توزيعها على الطلاب فى مختلف المدارس.

وشهدت مدرسة «الجفادون» الابتدائية إصابة عدد من التلاميذ بأعراض التسمم الغذائى، الخميس الماضى، بعد تناولهم «فطيرة العجوة»، التى يجرى توزيعها عليهم ضمن وجبات التغذية المدرسية، ونُقل 37 تلميذاً لمستشفيات ببا والفشن وبنى سويف النموذجى، حيث صرح لهم الأطباء بالخروج بعد تلقى الإسعافات اللازمة. وفور انتشار الخبر فى القرية، اشتكى ما يقرب من 200 طفل من نفس الأعراض، فسارع أولياء أمورهم بالتوجه بهم إلى المستشفيات المختصة، كما قامت وزيرة الصحة بزيارة مستشفى الفشن المركزى للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال، بمرافقة محافظ بنى سويف، الذى حرص على تفقد سير العمل بالمدرسة مطلع الأسبوع، لطمأنة التلاميذ.