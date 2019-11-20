أعربت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بحضور الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أن هذه الدورة مختلفة للغاية عليها لأنها عضو لجنة تحكيم بالمهرجان للمرة الأولى.

وأوضحت أن محمد حفظى أعطى الشباب والسيدات حقهم في الدورة الـ 41 من المهرجان، والدليل على ذلك وجودها مع حنان مطاوع وشيرين رضا كأعضاء لجنة تحكيم.

وبدأ توافد عدد من النجوم على "الريد كاربت"، منهم رانيا يوسف، وهنا شيحة، والراقصة دينا، وليلى علوي ويسرا، وهند صبري، وأحمد مجدي، ويوسف عثمان، وأمير المصري، فضلًا عن محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".