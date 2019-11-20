وصلت الفنانة ريهام عبد الغفور، إلى حفل افتتاح الدورة الواحدة والأربعين، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، والذي سيُقام داخل دار الأوبرا المصرية بعد قليل.

وأشادت "ريهام" خلال حوارها في قناة "dmc"، على هامش حفل الافتتاح، بتنظيم الحفل، بعيدًا عن الفوضى والزدحم، مُعربة عن سعادتها البالغة لتكريم الفنانة منة شلبي.

وأشارت إلى أن منى زكي، صاحبة الفضل في ارتباطها بالتمثيل، إذ إنها تُحب أداءها الفني منذ أن كانت صغيرة، وتُعد واحدة من النجوم المُفضلين لها.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.