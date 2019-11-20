حضر عدد كبير من النجوم المصريين والعرب على حضور حفل افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الواحدة والأربعين.

وكان من أبرز الحضور كل من الفنانة يسرا والفنان أحمد مجدي والفنانة هند صبري وخالد سليم وحلا شيحا وإهتم الفنانون بالمشاركة بشكل خاص على منصة "Watch It" ليختاروا الأفلام المفضلة من ضمن 100 فيلم عبر المنصة الشهيرة.

اهتمت الفنانة هند صبري باختيار فيلم "أنا حرة" من ضمن 100 فيلم وقالت بأنه أول الأفلام التي اهتمت بحرية المرأة ودعت لها في السينما المصرية، بينما اختارت فيلم "الكيت كات" للنجم الراحل محمود عبد العزيز ومن إخراج داوود عبد السيد وعلقت قائلة بإنهما قدما تحفة فنية ستظل خالدة بتاريخ السينما.

أما الفنان خالد سليم الذي إهتم بالمشاركة على منصة "Watch It" اختار أفلام "خلي بالك من زوزو" لسندريلا السينما المصرية سعاد حسني، وفيلم زوجة رجل مهم للفنان الراحل أحمد زكي.

وشاركت الفنانة حلا شيحا بالمنصة واختارت أفلام "الكيت كات، إمبراطورية ميم" للفنانة فاتن حمامة، كما إختار الفنان أحمد مجدي أفلام "الكيت الكات، المومياء" وفيلم الممثل الكوميدي العالمي شارلي شابلن "سيتي لايت".

وشاركت الفنانة يسرا على منصة "Watch It" لتختار فيلم "خلى بالك من زوزو".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الواحدة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث، بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.