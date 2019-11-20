زار وفد من البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين سجن برج العرب، أمس، استجابة لطلب سامح السايح نائب دائرة المنتزه بالإسكندرية لتفقد أوضاع نزلاء السجن. وأكد اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن جميع السجون لديها إمكانيات وتجهيزات وخدمات كبيرة وجميع النزلاء سواسية ولا تمييز بينهم فى ظل مفهوم السياسة العقابية الحديثة، وضمن حرص وزارة الداخلية على الرعاية الاجتماعية لنزلاء السجون.

وأضاف «عز العرب»، فى تصريحات صحفية، أن وزارة الداخلية تتبنى استراتيجية يركز أحد محاورها على إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل المساجين، والعمل على انخراطهم فى المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.

وقال الرائد طبيب هشام الركايبى، الذى يعمل بمستشفى السجن، إن المستشفى يضم 62 سريراً منها 8 مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة و3 أجهزة غسيل كلوى ومعمل للأشعة ووحدات للعناية المركزة والإفاقة، مضيفاً أن مستشفى سجن برج العرب أجرى 300 عملية جراحية خلال الفترة الماضية ويتم تحويل المرضى الذين يحتاجون إجراء عمليات دقيقة.

ورصدت «الوطن»، خلال مشاركتها ضمن وفد الإعلاميين المشارك فى الزيارة، صورة محمد صلاح نجم الكرة المصرية، ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى، على جدران الملاعب داخل سجون برج العرب، أثناء إقامة مباراة بين النزلاء.

وقال المشاركون فى المباراة إن مصلحة السجون تسمح لهم بالوجود فى الملاعب لقضاء وقت ترفيهى، ويتم تنظيم دورات رياضية لهم، فيما قال «س. م»، مسجون على ذمة قضية مخدرات، أنه يتلقى رعاية كبيرة. ورصد الوفد خلال جولته فى مطابخ السجون للاطمئنان على منظومة التغذية الخاصة بالسجناء وجود «لحمة وخضار» ضمن وجبات النزلاء، وتبين من خلال فحص الأوانى الضخمة، التى يقف خلفها عدد من النزلاء بملابسهم الزرقاء، أنه يتم إعداد وجبات النزلاء يومياً، وفقاً للكميات المقررة بالجرامات حسب لوائح السجون، ويكون بينها لحوم مرتين على الأقل أسبوعياً.

صورة محمد صلاح تزين جدران الملعب.. والوجبات "لحمة وخضار".. والسجناء: "نتلقى رعاية كبيرة"

وقال «هـ. ع»، المحبوس احتياطاً على ذمة قضية شروع فى قتل، إنه كان يعمل طباخاً، وأنه عقب حبسه التحق للعمل بالمطابخ، وتابع: «مهمتى إعداد وجبات النزلاء برفقة مجموعة من الزملاء، حيث توفر لنا مصلحة السجون الخامات الطازجة، لإعداد الطعام وفق نظام صحى».