قال الناقد الفني أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، إن يوسف شريف رزق الله الناقد الراحل القدير أثر في مسيرته الفنية، حيث انتقل الناقد الراحل من مجال الإعلام وكتابة النشرات الإخبارية إلى النقد الفني بسبب هوسة بالسينما، ونقل حياته بالكامل بين مجالين مختلفين حتى أصبح ناقد كبيرا.

وأضاف "شوقي"، خلال تصريحاته على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41: "أنا كنت دراس صيدلة بس الحمد لله اللي ربنا وهبني العمل اللي أنا بحبه، أنا بقيت ناقد فني، وبسير على خطى شريف رزق الله، الراجل ده حالته الصحية كانت صعبة في أخر أيامه ورغم كده كان لأخر نفس كان متفاعل وينتقد، لأنه بيلعب لعبه بيحبها، لازم يكون عنده شعور جميل وهو شغال".

وأشار إلى أن الراحل كان له الفضل في تنظيم المهرجان في دروته الحالية، وطالب بجلب المزيد من العروض العالمية، وعرض أفلام جديدة فضلًا عن عرض أهم أفلام العام، موضحًا أن المهرجان الحالي يضم 35 فيلم يعرضون لأول مرة ، وهو أول مهرجان يحصل على هذا العدد في تاريخ الشرق الأوسط.

وتابع : " تاريخيا مصر هي عاصمة السينما في هذه المنطقة، شاء من شاء وأبى من أبي، هي المدينة اللي فيها السينما منذ أكثر من 100 سنة، وأجيال من الفنانين ، أيوه في تعثر في بعض الإدارات وبعض المشكلات التي جعلت هذه الحالة غير معكوسة على الحقيقة ولكن القاهرة هي عاصمة السينما في المنطقة، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي له سمعة دولية أكثر من جيدة".

وأوضح أن مبادرة "2020" التي شارك فيها المهرجانات الكبرى في العالم الهدف منها أن تجعل توازن في تواجد السيدات في هيكل المهرجانات التنظيمي، مضيفًا :" عاوزين يبقى 50% من المنظمين للمهرجان من السيدات، وبالفعل لما فتحتنا الكشوف بتاعتنا لاقينا 70% من اللي بينظموا المهرجان من النساء".

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي العديد من نجوم العالم على أعمالهم السينمائية المميزة، ويتم تنظيمه كل عام بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".