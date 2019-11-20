عام سينمائي مميز للنجم خالد الصاوي، توهج من خلاله في أفلام عدة منذ مطلع العام، وحتى نهايته، حيث ظهر خلال عدد من الأعمال السينمائية بأدوار بطولة وأخرى رئيسية، تنوعت بين الإثارة والكوميديا والأكشن، ليختتم عامه السينمائي بالمشاركة مع كل من أحمد داوود ودينا الشربيني في تقديم مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ41.

بدأ عام خالد الصاوي بعرض فيلم "الضيف"، في شهر يناير الماضي، والذي أدى بطولته، رفقة كل من أحمد مالك وشيرين رضا ومحمد ممدوح وجميلة عوض وماجد الكدواني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب يحل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، الذي أدى دوره الصاوي بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه لآرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش مثير بين الضيف واﻷب.

وعلى صعيد السينما، كان موسم الصيف بالنسبة للصاوي مزدحمًا، حيث بدأ في 25 يوليو بعرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي ظهر خلاله كضيف شرف بعد انتهاء دوره في الجزء الأول منذ 5 سنوات.

وفي 8 أغسطس، سجل خالد الصاوي ظهوره في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، والذي شارك فيه مع كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم، وقام بدور "كمال" أحد المجرمين المحترفين.

مشاركة سينمائية كوميدية للصاوي، تمثلت في دور "القيصر" بفيلم "خيال مآتة" مع الفنانين أحمد حلمي ومنة شلبي وبيومي فؤاد وحسن حسني، بالإضافة إلى استمراره في تصوير مشاهده بفيلم "صندوق الدنيا" مع باسم سمرة ورانيا يوسف.