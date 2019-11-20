مادلين طبر: مهرجان القاهرة السينمائي علامة حضارية لمصر كلها

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها قد حصلت على ماجيستير في الإعلام والصحافة، واتجهت فيما بعد للعمل كمذيعة ثم كممثلة؛ بينما تعود حاليا لتقديم أحدى البرامج كمذيعة: "أُهنئ مصر على المهرجان، فهو علامة حضارية لمصر كلها".

وأضافت "طبر" خلال حضورها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ41، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القائمين على المهرجان دائما ما يقوموا بتقديم كل ما هو جيد وجديد في مجال السينما والدراما على حد السواء، موضحة أنها قد تواصلت مع طارق الشناوي الناقد السنمائي، والذي أكد لها وجود عدد كبير من الأفلام القوية التي تشارك في المهرجان: "أفلام من مهرجان كان وفانيس".

وأكدت أن اختيار القائمين على المهرجان للفائزين بالجوائز جميعها اختيارات صائبة: "لازم نشجع الجيل الجديد من النجوم الشباب والمخرج شريف عرفة قدم فيلم الممر كسر الدنيا".