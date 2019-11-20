انطلق حفل افتتاح الدورة الحادية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قبل قليل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، وسط حالة تصفيق مدوية من الحضور.

وبدأ توافد عدد من النجوم على "الريد كاربت"، منهم رانيا يوسف، وهنا شيحة، والراقصة دينا، وليلى علوي ويسرا، وهند صبري، وأحمد مجدي، ويوسف عثمان، وأمير المصري، فضلًا عن محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الواحدة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.