شكلت مديرية أمن البحر الأحمر، فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثانِ الغردقة، برئاسة المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث القسم تحت إشراف العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، فريق لكشف غموض اختفاء طالبة تدعى "آيه. م"، والتي تغيبت منذ أمس الثلاثاء.

وتكثف أجهزة أمن بالبحر الأحمر، جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة تدعى "آية. م"، طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري بمدينة الغردقة، متغيبة منذ مساء أمس الثلاثاء ولم تعد.

وتقدم "م. ع"، ولي أمر الطالبة، ببلاغ يفيد باختفاء ابنته، والتى تبلغ من العمر 17 عاما، في الصف الثالث الثانوي الأزهري بمعهد فتيات الغردقة، وذلك منذ خروجها مساء أمس الثلاثاء، لحضور إحدى الدروس الخصوصية بمنطقة ذهبية بالغردقة.

وصرح مصدر لـ"الوطن" أنه يستبعد أن يكون هناك شبهة جنائية حول اختفاء الطالبة، حيث أن الفتاة كانت على خلاف مع أحد أفراد عائلتها قبل خروجها أمس، وجاري معرفة ملابسات الحادث.

وقالت إحدى زميلات الطالبة المختفية بمعهد فتيات الأزهري بالغردقة أن "آية" لم تحضر إلى المعهد اليوم، كما أن إدارة المعهد أكدت أنها جرى تسجيلها في كشوف الغياب ولم يعلموا عن اختفاؤها سوى من صفحات التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من النشطاء صورة الطالبة المتغيبة، للإدلاء بأي معلومات عن سبب اختفاؤها منذ خروجها أمس.