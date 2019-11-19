سقوط عصابة "الأب وابنته" بـ 8 قطع حشيس في الغردقة

وقع أب وابنته في قبضة ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، لاتجارهما في المخدرات، وبحوزتهما 8 قطع حشيش بمنطقة العرب بوسط مدينة الغردقة.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير، رئيس المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث القسم، من ضبط "محمد.ح"، مقيم بالغردقة والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وابنته "سحر.م.ح" 23 سنة بالغردقة، وبحوزتهما 8 قطع صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، أثناء تواجدهما بمنطقة العرب بوسط مدينة الغردقة، وفقا لبيان أمني.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا أمام المقدم أحمد شلبي، مفتش مباحث القسم، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائهما والمبلغ متحصلات البيع، وحرر عن محضر بالواقعة رقم 13923/2019 جنح ثان الغردقة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.