قال الفنان إياد نصار، إن فيلم "الممر" هو مشروع وطني هام بامتياز، وسيمثل في المستقبل علامة فارقة في ذلك الإطار: "كنت عارف أننا داخلين على مشروع مهم".

وأضاف "نصار" خلال حضوره لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ41، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تناول الفيلم لبطولات الجيش المصري في فترة حرب الاستنزاف يعد تناول جيد لأمر غير معلوم لكثير من المصريين: "الجيل الصغير مش عارف البطولات اللي كانت موجودة"، موضحا أن وجود المخرج الكبير هشام عرفة، والمجموعة القائمة على الفيلم أظهرت وجود عمل وطني وفني هام: "هيكون علامة والممر الفيلم اللي نقدر نحتفظ بيه في مكتبتنا، وطلع زي ما كنا متوقعين وبنحلم".

وأكد أن مسلسل "حواديت الشانزلزيه" كانت تجربة رائعة تحدث فيها أجواء المسلسل عن فترة 1950 بعيدا عما جرى طرحه في تلك الآونة: "المسلسل بيتكلم عن الألوان والحالة اللي كانت موجودة ومين اللي غير الجو ده، وبيطرح المسلسل الأسئلة دي من خلال شخصيات جذابة جدا".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".