قالت الفنانة حلا شيحة، إنها تشعر بسعادة كبيرة جدًا لحضورها مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة.

وأضافت، خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، بثته "dmc"، أن عودتها في مسلسل "زلزال" كانت جيدة بعد غياب 11 عاما، مشيرة إلى أن دورها كان مختلفا عن شخصيتها، "نفسي أعمل سينما ومسرح كتير الفترة اللي جاية".

وأكدت أنها تجهز مفاجأة لجمهورها الفترة المقبلة.

وطلبت منها المذيعة اختيار أقرب 3 أفلام لقلبها من بين مكتبة تضم 100 فيلم، فاختارت "أحلام هند وكاميليا"، والذي وصفته بالعشق، قائلة: "نفسي أعمل فيلم زيه في يوم من الأيام" كما اختارت فيلم "إمبراطورية ميم"، موضحة أنها ترغب بشدة في المشاركة في فيلم مثله، أما الفيلم الثالث فكان "الكيت كات" لمحمود عبدالعزيز والمخرج داوود عبدالسيد.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، إضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".