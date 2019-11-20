أعربت الفنانة هبة مجدي، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، موضحة أنها في الموسم الرمضاني السابق قامت بأداء دورين مختلفين في مسلسلين وكان تصوريهما في ذات الوقت.

وأضافت "مجدي"، خلال تصريحاتها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: "أنا شاركت في مسلسل طلقة حظ وده مسلسل كوميدي، ومسلسل آخر وهو ولد الغلابةـ بطولة الفنان أحمد السقا، وده قمت فيه بدور صعيدية، فالدورين مختلفين عن بعض".

وتابع: "كان فيه ثقل في التمثيل، كان المسلسلين يتم تصويريهم في نفس الوقت وفي نفس الأيام، وفي أيام كثيرة كنا بخلص تصوير ده بروح أصور في المسلسل الثاني، كان مجهود جبار وصعب جدا، زي اللي كانت غضب عنها عندها امتحان ولازم تخلص بسرعة".

ووجهت الشكر لمن قامت بها بعمل الميكب "ريهام خليفة، والكوافير رزق، واستايلس مريم الخولي".

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي العديد من نجوم العالم على أعمالهم السينمائية المميزة، ويتم تنظيمه كل عام بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".