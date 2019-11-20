فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن ذلك جاء بعد الكشف عن نتائج التصويت التي جرت في المؤتمر العام الأربعين لمنظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية "باريس"، لتصبح المرة الرابعة التي تفوز بها دولة الإمارات بعضوية أحد الأجهزة الرئيسية الثلاثة لمنظمة اليونيسكو.

وترأس وفد دولة الإمارات خلال المؤتمر وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، التي التقت عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيسة المنظمة أودري أزولاي، وعدد من رؤساء وفود الدول الأعضاء.

وشكرت وزيرة الثقافة الدول الأعضاء في المؤتمر العام لليونسكو لتصويتها لصالح دولة الإمارات لتصبح عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تقودها الإمارات في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية، موضحة أن الإمارات تمتلك خارطة طريق واضحة وطموحة ستعمل على تحقيقها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو.

وقالت "الكعبي": "سنعمل على توسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الحوار العالمي مع شركائنا وتحويل الأفكار إلى مبادرات جديدة تخدم المجتمع الإبداعي والثقافي في جميع دول العالم".

وترتبط دولة الإمارات بسجل تاريخي حافل من التعاون الوثيق مع اليونسكو عبر مبادرات وبرامج ترعاها الدولة بإشراف المنظمة فقد تم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة السادسة على قائمة أكبر الدول المانحة لمنظمة اليونسكو بالإضافة إلى مبادراتها في مجال التعليم والثقافة والعلوم، ومن بين أبرز مشاريعها في مجال التعليم، إنشاء صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم اليونسكو في عام 2013 لدعم المبادرات والمشاريع التعليمية، وتبلغ قيمته نحو 2.2 مليون دولار أمريكي واستفادت منه حتى اليوم أكثر من سبعين دولة حول العالم.

وفي المجال الثقافي، قدمت دولة الإمارات دعمها لمشروع اليونسكو "إحياء روح الموصل" بمساهمة قدرها 50.4 مليون دولار أمريكي على 5 سنوات، ويعد هذا المشروع حاليا من أضخم مشاريع استعادة التراث الإنساني في المنطقة، ويتضمن عملية إعادة بناء مسجد النوري ومئذنة الحدباء، وكنيسة الساعة، وكنيسة الطاهرة، ومتحف يضم مساحات تعليمية ومجتمعية.

وكانت الإمارات قد ترشحت لعضوية منظمة اليونسكو في 20 أبريل من عام 1972، وذلك بعد عام واحد من تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وعلى مدار السنين الماضي، شاركت الدولة بدور فاعل في برامج المنظمة، وقدمت الدعم والتمويل للعديد من أنشطتها، بالإضافة إلى إطلاق برامج تابعة للمنظمة على أراضي الدولة لصالح كل شعوب العالم، وفي عام 2018، تم تصنيف الإمارات في المرتبة الثامنة ضمن قائمة كبار المانحين لمنظمة اليونسكو وهي حاليا عضو في ست لجان تابعة لليونسكو كما تمتلك مواقع مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي، بالإضافة إلى مساهمتها في إنشاء أكثر من 120 مدرسة تابعة لليونسكو حول العالم، فضلا عن استضافتها للعدد من المراكز التابعة للمنظمة داخل الدولة، وذلك من بين العديد من المبادرات الأخرى.

ويتكون المجلس التنفيذي لليونيسكو من 58 دولة، يتم اختيارها في انتخابات تجرى خلال المؤتمر العام للمنظمة والذي ينعقد مرتين في العام لمناقشة أهداف المنظمة، ووضع الخطوط الإرشادية لسياساتها واسترتيجيتها.