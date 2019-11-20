شهد الطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية" حادث تصادم أتوبيس نقل عام مع سيارة نقل، أمام كوبري قها في اتجاه القاهرة، ما أدي إلى إنقلاب الأتوبيس بالزراعات بجوار الطريق، وإصابة 3 أشخاص.

تلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام، وسيارة نقل، على الطريق الزراعي أمام كوبري قها، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد سائق الأتوبيس، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس في الزراعات بجوار الطريق، وإصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب المركزي.

وعلى الفور انتقل مرور القليوبية لموقع الحادث، وجاري رفع آثار التصادم، والحفاظ على سير الطريق الزراعي دون أية زحام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.