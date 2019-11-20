شب حريق محدود في مبنى تحت الإنشاء، تابع لكلية الآداب بجامعة المنصورة، الليلة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث تلفيات.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق في مبنى تحت الإنشاء داخل حرم جامعة المنصورة.

انتقت قوات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، دون حدوث تلفيات أو إصابات.

وقال مصدر مسئول بالجامعة، إن عمال تابعين لشركة مقاولات تركوا "ماتور مياه" يعمل لفترة طويلة، ما تسبب في احتراقه، واشتعال النار في أوراق وأخشاب ومخلفات، وجرى إبلاغ الحماية المدنية، والتي انتقلت للمكان خلال دقائق معدودة نظرا لكونها بجوار سور الجامعة، وجرت السيطرة عليه دون حدوث أي خسائر.

وأضاف المصدر أن المبنى تحت الإنشاء ومجاور لكلية الآداب، ويتبع لشركة المقاولات.