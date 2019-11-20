أعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها البالغة لوقوفها على مسرح دار الأوبرا المصرية في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، حيث مازحت الحاضرين: "إيه الناس الحلوة ده إيه الجمال ده، إيه اللي انت عامله ده يا حفظي"، في إشارة إلى المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان في دورته الحالية.

وقامت يسرا بتسليم جائزة فاتن حمامه للتفوق للمخرج القدير شريف عرفه، حيث قالت "سعيدة إني هقدم شخصية من أعظم الناس اللي شوفتها في حياتي كنت أتمنى اشتغل معاه، عملت معاه 3 أفلام حاسة أنهم من أعظم أفلام السينما المصرية، مش بس عشان أنا شاركت في الأعمال، لا عشان هو مخرج بيشوفني بعين مختلفة، عشان هو مخرج كبير جدا، مش بشبع منه بحب اتفرج دائما على شغله، مفيش حد زية".

وقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي العديد من نجوم العالم على أعمالهم السينمائية المميزة، ويتم تنظيمه كل عام بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".