قدّم الفنان خالد الصاوي لحفل افتتاح الدورة الواحدة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى، الذى انطلق مساء اليوم.

وبدأ خالد الصاوي الحفل بوصف المدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله بأنه واحد من أهم أعمدة السينما المصرية ومؤرخيها، وبأنه بالنسبة لجيله كان "يوتيوب" السينما على حد وصفهم، وبعدها تم عرض فيلم قصير عن الراحل "يوسف شريف رزق الله".

وبعد ذلك ظهر خالد الصاوي جالسا بجوار الفنانة منة شلبي في قاعة المسرح الكبير في مشهد تمثيلي بأنه يتلقى اتصالا هاتفيا من أحد المنتجين لترشيحه لفيلم سينمائي جديد، وشاركته الفنانة منة شلبي ذلك المشهد قبل أن يصعد إلى خشبة المسرح مرة أخرى.

قدم خالد الصاوي رحلة الممثل مع بطولة فيلم جديد منذ اختياره للبطولة مرورا بتوقيع العقد وأول يوم تصوير حتى تكريمه، في مشهد ارتجالي تميز بالكوميديا استغل فيه الصاوي موهبته المسرحية في فن "المونولوج"، وتفاعل معه عدد كبير من الفنانين الحضور بحفل الافتتاح.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الواحدة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث، بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.