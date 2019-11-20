بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مساء اليوم، مع وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وزير الطاقة والصناعة، سهيل محمد المزروعي، علاقات التعاون بين البلدين.

وبحث اللقاء تطوير الاستثمارات الإماراتية في السودان خاصة في مجالات البنى التحتية والمطارات ومجالات الطاقة البديلة والكهرباء، إلى جانب مشروعات النقل من أجل تخفيض التكلفة وزيادة حجم الصادرات.

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان، إن اللقاء حضره من الجانب السوداني وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، والطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم.

من جهة أخرى، التقى حمدوك مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، الذي أوضح أن اللقاء بحث أنجح السبل لمجابهة التحديات التي يواجهها السودان على المستويين السياسي والتنموي، وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي إن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة كل الطاقات السودانية، بالإضافة إلى حشد الدعم من المؤسسات المالية الدولية ومن أشقاء وأصدقاء السودان، مؤكدا حرص الاتحاد الأفريقي على دعم حكومة الفترة الانتقالية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم السودان من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.

وفي سياق آخر، أصدر حمدوك، قرارًا بإعفاء الفريق أول ركن السر حسين بشير من وظيفة مدير عام شركة مطارات السودان القابضة، وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، مساء اليوم، إنه تم تعيين سر الختم بابكر الطيب مديرًا عامًا لشركة مطارات السودان القابضة، وذلك بناء على توصية وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر.

ووجه القرار وزارات الدفاع، المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، كما أصدر حمدوك قرارًا بإعفاء مصطفى سيد الدويحي من وظيفة مدير عام سلطة الطيران المدني، وتعيين إبراهيم عدلان إبراهيم، مديرًا عامًا لسلطة الطيران المدني، وذلك بناءً على توصية وزير الدفاع، ووجه القرار وزارات الدفاع، المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.