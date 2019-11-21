أعرب المخرج القدير شريف عرفه، عن سعادته البالغة بتكريمه بجائزة فاتن حمامه للتفوق، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، حيث قال " صعب أوي الواحد يقف يتكلم دلوقتي وسط كوكبة من النجوم، بس عاوز أقول حاجة، الاستقبال ده أهم حاجة حصلت لي في حياتي، الوقوف أمام الكاميرات مش بتاعتي، أنا مهنتي اللي بحبها واللي هي أهم حاجة في حياتي هي الوقوف خلف الكاميرات".

ووجه عرفة، الشكر والتقدير لكل من ساهم في تفوقه ونجاحه بهذا الشكل: بشكر ربنا، أمي الله يرحمها، ووالدي سعد عرفة المخرج الكبير اللي كان أستاذي الأول، عرفني يعني إيه إخراج ويعني إيه التزام، وبشكر حسن إمام ومحمد خان ومحمود مرسي الممثل الكبير، وبشكر أيضًا ماهر عواد صديقي اللي ساب الخليج عشان ييجي يشتغل معايا وفي الآخر الأفلام فشلت والناس هاجمونا بشكل كبير".

وتابع: "ظهر لي من وسط الظلمة نور اسمه وحيد حامد، شجعنا وساندنا، وعملنا أفلام هي الأهم في حياتي، بشكر عادل إمام مش هقدر أنساه، ده جزء مني ومن تاريخ الفن واتعلمت منه كتير جدا لأنه آمن بيا، وبشكر أيضًا حسين فهمي ويسرا وأحمد زكي سناء جميل كل هؤلاء أضافوا لي قيمة وبريق لأفلامي".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".