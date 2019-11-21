دشن مسؤولون سودانيون، اليوم، "قطار ولاية الخرطوم"، في إطار مساعي الحكومة لحل أزمة المواصلات التي تؤرق العاصمة السودانية "الخرطوم"، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس، خلال تدشين القطار المقرر أن يبدأ تسيير رحلاته غدًا الخميس، إن الحكومة الانتقالية ستستمر في تقديم الخدمات لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

وأكد مانيس، الحرص على إيجاد حلول لكل القضايا التي تمس معاش المواطن، لافتًا إلى أن تدشين القطار يمثل الخطوة الأولى في حل أزمة المواصلات بالخرطوم، مشيراً إلى تزامن بدء العمل في مشروع القطار مع الذكرى الأولى لثورة ديسمبر.

من جانبه، قال الدكتور يوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي رئيس اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد، إن تدشين مشروع قطار ولاية الخرطوم يأتي في إطار عمل اللجنة الوزارية، وتخطيطها لمعالجة أزمة المواصلات، لافتا إلى أن القطار سينقل المواطنين مجانا لمدة 3 أيام بداية من غد، وقال والي ولاية الخرطوم الفريق أحمد عابدون إن الحكومة مهتمة بتحسين وسائل نقل المواطنين بالولاية، لافتا إلى أن عزم الولاية التوسع في الفترة القادمة في محطات ومسارات القطار.