أعلن الجيش اليمني مصرع 8 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية وجرح 11 آخرين، أمس، في كمين نصبته قوات الجيش اليمني في شرق مدينة تعز، وقال مصدر عسكري بالجيش اليمني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن أبطال اللواء 22 ميكا تمكنوا من استدراج عناصر الميليشيات إلى الكمين وكبدتهم خسائر كبيرة منها إعطاب مدرعة فيما لاذ الباقون بالفرار والتراجع عن الموقع الذي كانت الميليشيات قد استحدثته في المصانع ومدرسة الرفاعي والمنفر وعبدان.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني تمكنت من كسر هجوم للميليشيات عصر اليوم على مدرسة الصديق بعبدان، وأجبرتهم على الفرار.