والد طالب الأفريقي ضحية التنمر لـ"السيسي": ربنا يطول في عمرك لوطنك

وجه أنجلو، والد الطالب جنوب أفريقي "جون"، الذي تعرض للتنمر من قبل الأشخاص في الشارع، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، قائلًا: "ربنا ينزل البركة في بلدكم ديما وكلنا أخوات، أنا صافحت عن اللي اعتدوا على ابني ومكنتش عاوز يتقبض عليهم، كل إنسان ممكن يعمل غلط في حياته، هما عرفوا الغلط بتاعهم خلاص".

وأضاف "أنجلو"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC": "أنا مكنتش عاوز يتقبض عليهم، أنا كنت عاوز أقعد مع أهلهم، ومع الناس تانية عشان نوريهم الغلط اللي عملوه بس، بس الشرطة قالت لي ده شغلنا واحنا بنعرف نتعامل مع الناس اللي زي دي فصفحت عنهم".

ووجه والد ضحية التنمر رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا بسلم عليك ياريس باسم ربنا، وبقولك ربنا يطول عمرك لشعبك ووطنك عشان جهود التنمية اللي بتعملها في بلدك، ربنا معاك دايما، ويبارك في جمهورية مصر العربية كلها".