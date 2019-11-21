عمر مروان عن توصيات جنيف لحقوق الإنسان: "هنشوف هنقبل إيه ونرفضه إيه"

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن مصر قدمت تقرير شافيًا ووافيًا أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، موضحًا أن عدد التوصيات التي تلقتها مصر 372 توصية، ويتم العمل على تصنيفها في الوقت الحالي إلى مجموعات، مضيفا: "هنشوف إيه اللي هنقبله وإيه اللي هنرفضه".

وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن عدد التوصيات لا يعني عدد الملفات، فالـ 372 توصية لا تخرج عن 10 ملفات، فهناك دول تهتم بالصحة ودول أخرى بالمرأة، وأخرى بالتعليم وهكذا، موضحًا أن هناك توصيات نُفذت بالفعل وبالتالي يتم رفضها.

وأوضح وزير شؤون مجلس النواب، أنه تم عمل 3 بروفات قبل عرض التقرير من أجل القدرة على التحكم في الوقت، مضيفا: "عملنا البروفات دي عشان نعرض التقرير في وقت محدد، عشان ميقطعش علينا الوقت، البروفات دي عملناها مرتين في القاهرة ومرة في جنيف، نتيجة هذا التدريب ربنا وفقنا اننا نعرض تقريرنا بشكل جيد جدا ونرد على الاسئلة ونستوفي كل ما هو مطلوب مننا في الزمن المحدد لنا، عرضنا التقرير في 70 دقيقة".