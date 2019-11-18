قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن شبكة العلاقات الدولية التي رسخها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت في استماع دول العالم لمصر: "تحية من قلبي كمواطن مصري للرئيس السيسي، وأقول له إن جهودك خلت العالم كله يسمع لنا".

وأضاف "مروان"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر لم توقع على أي معاهدة تقضي بوقف عقوبة الإعدام: "الاتفاقية بتنص على أنه يقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر جثامة، ومحددتش لأن كل دولة حرة في تحديد الجرائم الأكثر جثامة بالنسبة لها، وأحنا حرين أن أحنا نشوف الجرائم الأكثر جثامة بالنسبة لينا ولظروفنا"، موضحًا أن مصر تتعاطى مع ملف حقوق الإنسان، وفقا لثوابتها وقيمها وظروفها وأولوياتها.

وأكد، أن اللجنة المشاركة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي تم عقده في "جنيف"، تعمل حاليًا على تفنيد التوصيات التي تلقتها لتطبيق بعضها ورفض الأخر، مشيرًا إلى أن مصر تواجه حاليًا جرائم الإرهاب، وتم وضع عقوبة رادعة لها، ولمن يقدم على هذا الجرم: "الظروف مختلفة من دولة لأخرى، وأيضًا داخل الدولة من زمن لآخر، وأحنا عندنا الرد جاهز لعقوبة الإعدام".