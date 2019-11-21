بعد اصطياد "بهلول".. خبير بيئي: تناول لحوم الحيتان قد يؤثر على الذكورة

استنكر الدكتور محمد إسماعيل، الخبير البيئي، تداول صور لاصطياد القرش "بهلول" في السويس ونقله إلى سوق العبور لبيعه، حيث ذكر أن هذه الصور قد تُسبب مشكلة كبيرة للدولة المصرية وتشوه صورة مصر خارجيًا خاصة أن مصر قد وقَّعت على اتفاقيات دولية للحفاظ على القرش والكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، أن اصطياد هذا الكائن المهدد بالانقراض من أجل بيعه شيء مؤسف جدًا وهذه ليست المرة الأولى، كما أن هذا القرش يتميز بحجمه الكبير والسباحة معه آمنة للغاية.

وأوضح الخبير البيئي، أن هناك مدينة في الفلبين تحت خط الفقر، وكان متوسط دخل المدينة بالكامل يقدر بـ 5 آلاف دولار، وعندما ظهر بها القرش الحوتي "بهلول" تحول دخل المدينة بعد عام واحد فقط لـ50 مليون دولار في العام بعد قيام هذه المدينة بالترويج للسياحة بالسباحة مع القرش الحوتي.

وأوضح أن أسماك القرش بها أنوع من السميات ولا ينصح بتناولها، حيث حذرت بعض الأبحاث العالمية من تناول لحوم أسماك القرش، حيث قد تسبب الكثير من الأمراض مثل التأثير على الذكورة.