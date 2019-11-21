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أطفال الإسكندرية فى مبادرة مليون طفل عربى يرسمون القدس

أطفال الإسكندرية فى مبادرة مليون طفل عربى يرسمون القدس

وزير شؤون مجلس النواب: الدول العربية جعلتني أشعر بالفخر لدعمها مصر

وزير شؤون مجلس النواب: الدول العربية جعلتني أشعر بالفخر لدعمها مصر

لحمايتهم من التنمر: حملة لتوزيع "كسوة الشتاء" على مكتب شئون اللاجئين

لحمايتهم من التنمر: حملة لتوزيع "كسوة الشتاء" على مكتب شئون اللاجئين

بعد اصطياد "بهلول".. خبير بيئي: تناول لحوم الحيتان قد يؤثر على الذكورة

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عمر مروان: الاختفاء القسري بقى أسطوانة مشروخة والناس ملت منها

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تأجير فصول إمبابة للدروس الخصوصية: "الكرسي بـ3 جنيه"

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