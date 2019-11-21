أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وجود تراخٍ في قضية الطالب الذي توفي في مدرسته، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل الواقعة للنيابة الإدارية لتحولها للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

وأضاف عجلان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن المدرسة التي حدثت بها الواقعة مدرسة خاصة مشيرًا أنه سيكون هناك جزاء رادع للمدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يجب أن يشعر المدرس بأن الطالب ابنه وأن يتحرك لإنقاذه حال شعوره بالألم، مشيرًا إلى أن المدرسة بها زائرة صحية وبجواره مدرسة أخرى بها زائرة صحية، لافتًا إلى أن هناك مستشفى قريبا من المدرسة.

وشهدت مدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمدارس سنودس النيل الغنجيلي الخاصة بالكنيسة الإنجيلية وفاة الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي "أمس الأول"، حيث أصابه هبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب الفسحة، وقبيل ذلك استغاث بمدرس الحصة لإسعافه فاعتقد المدرس أنه يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه عدم الهزار، ولكن طارق أصيب بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل لحالته إلا بعد نصف ساعة وعند التدخل وطلب الإسعاف اكتشفوا وفاته.