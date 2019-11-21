تحدث المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، عن نظرية سياسية يرددها البعض عن مصر مفادها بأن مصر تبيع سياسة وتشتري اقتصادا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن مصر يجب عليها أن تبني على ما تم خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، مطالبًا مصر بضرورة الاستمرار في ملفات تنمية أفريقيا.

وأكد الفقي أن علاقة مصر بأفريقيا لم تبدأ برئاستها للاتحاد الأفريقي في شهر يناير الماضي وتنتهي في شهر ديسمبر المقبل مع انتهاء فترة رئاسة مصر للاتحاد، لافتًا إلى أن الأفارقة من الشعوب التي تشعر بالامتنان وأنهم حتى هذه اللحظة لم ينسوا ما فعله معهم جمال عبدالناصر.