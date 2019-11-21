قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يحاول أن يكون شريك في رسم البهجة على وجوه المصريين عند أي مناسبة اجتماعية.

وأوضح مختار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الصندوق شارك في مبادرة أطفال بلا مأوى وقدم خدماته لأكثر من 23 ألف طفل بلا مأوى من ساكني الشوارع.

وأشار مختار إلى أنه تم تجهيز 17 ألف وحدة متنقلة مجهزة بأخصائيين لجذب الأطفال الموجودة في الشوارع ودراسة حالته لمعرفة إمكانية تسكينه مع أسرته مرة أخرى أو إيداعه بأحد دور الرعاية التي تم تطويرها من الصندوق بتكلفة بلغت 114 مليون جنيه.

وأكد مختار أن المبادرة الرئاسية للإفراج عن الغارمين والغارمات ساهمت في رجوع الآباء والأمهات لأسرهم وأطفالهم، لافتًا إلى أن الصندوق سدد في الفترة الأخيرة ديون 6000 غارم وغارمة.