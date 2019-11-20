يحتفل العالم، في الـ20 من شهر نوفمبر كل عام، باليوم العالمي للطفل، ليمثل عيدًا للطفولة، لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية في جميع دول العالم، بحقوق الطفل.

ويتزامن الاحتفال هذا العام، مع الذكرى السنوية الثلاثون لاتفاقية حقوق الطفل، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، في عام 1989.

ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل، الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية، المتعلقة بحقوق الطفل.

وبهذه المناسبة، نستعرض خلال السطور التالية، بعض انجازات الدولة المصرية في مجال رعاية الطفولة، والتي شارك بها صندوق تحيا مصر، بفاعلية منذ تأسيسه، وتجعل الاحتفال بعيد الطفل هذا العام مختلفا.

ويأتي في مقدمة جهود صندوق تحيا مصر لرعاية الطفولة، باعتباره معاونا لكل أجهزة الدولة، برنامج حماية أطفال بلا مأوى "احنا معاك"، والذي شارك من خلاله الصندوق، في حماية أكثر من 23 ألف طفل.

ويقول تامر عبد الفتاح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن برنامج "احنا معاك"، يعتبر سبيلا للصندوق نحو المشاركة الفاعلة في رعاية الطفولة، من خلال عدة تدخلات للصندوق، بالتعاون مع وزارة التضامن، لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى.

وأكد، تطوير أكبر 6 دور رعاية لأطفال بلا مأوى، تابعة للوزارة، في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، والمنيا، فضلا عن رفع كفاءتها، وتطوير الجهاز الإداري بها، لتوفير ظروف معيشية متكاملة الأنشطة، تقدم لأطفال الدار، مشيرًا إلى أن تكلفة تطوير الدور، بلغت 114 مليون جنيه.

ولفت "عبد الفتاح"، إلى استحداث وسيلة جديدة، لانتشال أكثر من 23 طفل بلا مأوى، من مخاطر العيش بالشارع حتى الآن، تتمثل في 17 وحدة متنقلة، تعمل في 14 محافظة، تتضمن فريقا من أطباء وإخصائيين لديهم القدرة والخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى تجهيز هذه الوحدات بوسائل ترفيه تجذب الأطفال، وتسهل من مهمة دراسة حالتهم، تمهيدا لاعادة دمجهم مع أسرهم مرة أخرى، أو توجيههم إلى إحدى دور الرعاية التي طورها الصندوق.

وفي سياق متصل، أطلق صندوق تحيا مصر، بداية العام الجاري، مبادرة "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الإبتدائية، لحمايتهم من هذه المسببات، والحد من نسب تسرب بعضهم من التعليم، نتيجة ضعف النظر.

وأشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف على نحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، وتوفير مليون نظارة طبية، للحالات المتوقع اكتشاف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، خلال الكشف الطبي.

وأكد "عبدالفتاح"، أن الاحتفال هذا العام، باليوم العالمي للطفل، يأتي مختلفا في مصر، مضيفًا، استطعنا أن نور حياة كريمة لنحو 23 ألف طفل بلا مأوى، فضلا عن توفير فرصة لمليون طفل ليروا الحياة بشكل أفضل، بعد معاناة كانوا يعيشونها، لاصابتهم بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.