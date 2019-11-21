آل الشيخ يعلن نفاد التذاكر الإضافية لحفل محمد رمضان ويقرر توسعة المسرح

أعلن تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، نفاد التذاكر الإضافية لحفل محمد رمضان ضمن موسم الرياض الثقافي.

وأعلن آل الشيخ عن توسعة إضافية لمسرح رمضان بعدد 2000 تذكرة، مضيفًا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "موسم الرياض يواصل تحطيم الأرقام، نفاد الألف تذكرة إضافية لحفل الأسطورة محمد رمضان، ونظرا للإقبال الشديد ولاستيعاب جمهور النمبر ون الضخم تم عمل توسعة إضافية ثانية للمسرح بعدد 2000 تذكرة 21 نوفمبر مسرح معرض السيارات بالجنادرية".

من جانبه، علق محمد رمضان على قرار آل الشيخ قائلًا في منشور عبر "تويتر": "الفضل لله ثم للجمهور أقوى حفلة في الرياض ثقة في الله نجاح الخميس 8 مساءً على مسرح معرض الرياض للسيارات".