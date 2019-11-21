تنطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم، منافسات مسابقة "أسبوع النقاد الدولي" بالعرض الأول في الشرق الأوسط للفيلم الجزائري "أبو ليلى"، للمخرج أمين سيدي بومدين، بحضور صناعه، وذلك في قاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويعقب العرض ندوة بحضور بطل الفيلم سليمان بنواري، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

الفيلم تدور أحداثه في الجزائرعام 1994، حيث يطارد الصديقان "إس" و"لطفي" الإرهابي الخطير الهارب "أبو ليلى"، في مطاردة تبدو عبثية لأن الصحراء لم تشهد عمليات إرهابية، ويتضح أنَّ لطفي يريد أن يُبعد "إس" عن العاصمة لأنَّه يعلم أنه أضعف من مواجهة نزيف الدماء.