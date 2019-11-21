استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 21 نوفمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة مثل الاهلي ومصر والبركة وعودة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرينحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.21 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع.