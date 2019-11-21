يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، مجانًا لجمهور القاهرة، في الواحدة ظهر اليوم الخميس، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأكّدت إدارة المهرجان، أنَّ حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذي سيبدأ العمل في التاسعة والنصف من صباح اليوم.

"الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته 3 نجوم حاصلين على الأوسكار، هم: آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.