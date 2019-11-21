تراجع جديد للذهب وعيار 21 يسجل 666 جنيها

تراجعت أسعار أعيرة الذهب جنيهين مقارنة بأسعار، أمس؛ ليباع عيار 24 بـ761 مقابل 763 جنيها.

وسجل عيار 21 نحو 666 جنيها، وبيع عيار 18 بقيمة 571 جنيها، فيما بيع الجنيه الذهب بـ 5 آلاف و330 جنيها.